Lawina osunęła się na hotel. Goście zostali ewakuowani

Jak podaje BBC, lawina zeszła w Ramsau am Dachstein, czyli popularnej wśród zwolenników sportów zimowych miejscowości turystycznej. To właśnie tam w nocy z poniedziałku na wtorek ewakuowano około 60 osób przebywających w jednym z hoteli. Turyści zostali przemeldowani do innych ośrodków, ponieważ powrót do pensjonatu okazał się niemożliwy. Jak widać na zdjęciach oraz materiałach filmowych udostępnianych na Twitterze, śnieg zalegał nie tylko na zewnątrz budynku, ale „wdarł” się przez okna i drzwi do środka, zapełniając korytarze i pokoje.

Nie można dojechać do kurortu

Po intensywnych opadach śniegu wiele stoków narciarskich w Austrii zamknięto, a służby ostrzegają turystów przed jazdą na nartach poza wyznaczonymi trasami. Z kolei drogi prowadzące do kurortu Saalbach-Hinterglemm są nieprzejezdne z powodu zalegającego na nich śniegu. BBC donosi, że utrudnienia drogowe występują także w Niemczech. Zarówno tam, jak i w Szwajcarii odnotowano lawiny, które osuwały się w okolicach hoteli. Jeden z nich został zamknięty

