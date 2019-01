Rekord Instagrama pobity przez zdjęcie... jajka. Kylie Jenner zdetronizowana

„Pobijmy rekord świata razem i uczyńmy to najpopularniejszym postem na Instagramie” – taki opis dołączono do zdjęcia przedstawiającego jajko. Internauci na poważnie podeszli do wyzwania, a liczba polubień ciągle wzrastała. Fotografia została udostępniona na profilu world_record_egg 4 stycznia i zdążyła już zebrać ponad 41 mln „serduszek”.

Jenner zdetronizowana

Tym samym Kylie Jenner nie jest już autorką najpopularniejszego postu na Instagramie. Przyrodnia siostra Kim Kardashian na początku ubiegłego roku pobiła rekord należący do Beyonce, która po udostępnieniu „ciążowego” zdjęcia zebrała ponad 11 mln polubień. Fotografia przedstawiająca rączkę córki Jenner doczekała się z kolei około 18,5 mln "serduszek". Teraz post przedstawiający jajko nie dość, że prześcignął materiał opublikowany przez siostrę Kardashian, to jeszcze zostawił go daleko w tyle.

Kto królował na Instagramie w minionym roku? Tego dowiecie się z naszego zestawienia. Oprócz Jenner znaleźli się tam m.in. Cristiano Ronaldo, Ariana Grande i Justin Bieber.

1. Kylie Jenner - 18 037 781 polubień



2. Justin Bieber - 13 333 211 polubień



3. Kylie Jenner - 13 068 059 polubień



4. Ariana Grande - 12 828 639 polubień



5. XXXTentacion - 12 676 160 polubień



6. Cristiano Ronaldo - 12 183 566 polubień



7. Kylie Jenner - 12 277 247



8. Kylie Jenner - 11 854 185 polubień



9. Kylie Jenner - 11 391 654



10. Cristiano Ronaldo - 11 376 248Czytaj także:

Decyzja szefa WOŚP wywołała poruszenie w sieci. Internauci „murem za Owsiakiem”