Izba Gmin odrzuciła umowę ws. brexitu. Jakie są możliwe scenariusze?

Chociaż brexit ma nastąpić już 29 marca, to wciąż nie wiadomo czy Wielka Brytania opuści Unię Europejską właśnie tego dnia. Nie jest także pewne, w jaki sposób pożegna się ze Wspólnotą. Po tym, jak we wtorek 15 stycznia Izba Gmin odrzuciła porozumienie wynegocjowane z UE, pojawiło się kilka możliwych scenariuszy. Omówił je brytyjski „The Guardian”.

May odejdzie?

Pierwszym z wariantów jest wotum nieufności dla Theresy May. We wtorek lider Partii Pracy Jeremy Corbyn złożył wniosek w tej sprawie, a parlamentarzyści pochylą się nad nim w środę. Drugą z opcji jest rezygnacja szefowej rządu ze stanowiska. Taka opcja jest realna biorąc pod uwagę fakt, jak spadło poparcie dla Theresy May wśród posłów jej własnej Partii Konserwatywnej. Wielu z nich w głosowaniu nad umową dot. brexitu opowiedziało się przeciwko porozumieniu forsowanemu przez brytyjską premier.

Trzecią opcją przewidywaną przez brytyjskich ekspertów jest przedłużenie art. 50, czyli innymi słowy opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Prawdopodobnym wariantem jest przełożenie terminu na lipiec tak, by uniknąć brexitu bez żadnej umowy. Czwarty wariant to przedterminowe wybory, chociaż takie rozwiązanie sprawy wydaje się mało prawdopodobne. Rozpisanie wyborów do 29 marca jest raczej nierealne.

Drugie referendum czy brak umowy?

Rozważanym scenariuszem jest przeprowadzenie drugiego referendum, chociaż taka opcja nie jest popularna nawet wśród posłów Partii Pracy. Jeremy Corbyn postuluje wynegocjowanie innej umowy brexitowej. Theresa May także nie chce po raz kolejny zapraszać Brytyjczyków do urn twierdząc, że już raz podzielili się z rządzącymi swoją opinią w sprawie brexitu.

Ostatni wariant mógłby być najbardziej brzemienny w skutkach dla Wielkiej Brytanii. Wyjście z UE bez umowy mogłoby być katastrofalne dla brytyjskiej gospodarki. Oznaczałoby to także niemałe zamieszanie polityczne, ponieważ cześć posłów Partii Konserwatywnej zapowiedziało odejście z partii i parlamentu, jeżeli dojdzie do brexitu bez żadnego porozumienia.

Czytaj także:

Izba Gmin podjęła decyzję ws. brexitu. Jest komentarz szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska