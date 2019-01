Troje dzieci zatrzasnęło się w zamrażarce. Nie udało się ich uratować

Do tragedii doszło w północnej części stanu Floryda. To tam troje dzieci bawiło się przed domem pod opieką babci i matki. Gdy kobieta poszła na chwilę do domu, rozegrał się dramat.

Jak podaje CNN, do tragedii doszło w Live Oak na Florydzie. To tam rodzeństwo wraz z koleżanką bawiło się przed domem pod opieką jednej z matek. Kobieta poszła na chwilę do łazienki, a gdy wróciła na zewnątrz, nie mogła znaleźć żadnego z dzieci. Zarówno 4-letnia dziewczynka, 6-letni chłopiec oraz jego roczna siostra zniknęli. Wtedy kobieta obudziła inną kobietę obecną w domu i rozpoczęły poszukiwania. Nieszczęśliwy wypadek? Po chwili kobiety znalazły leżącą na podwórku zamrażarkę. Po jej otworzeniu okazało się, że w środku leżały nieprzytomne dzieci. Jeszcze przed wezwaniem służb ratunkowych kobiety próbowały je reanimować, ale bez skutku. Nie pomógł także szybki przyjazd pogotowia. Biuro szeryfa oświadczyło, że śmierć dzieci nastąpiła prawdopodobnie na skutek nieszczęśliwego wypadku. Służby zakładają scenariusz, że dzieci dla zabawy weszły do zamrażarki, a po tym, jak pokrywa opadła, zamontowana tam zapadka zatrzasnęła się tak, że dzieci zostały uwięzione. Wstępnie wykluczono morderstwo, ale tę wersję ma potwierdzić sekcja zwłok.