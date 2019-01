Brytyjskie gazety po odrzuceniu umowy ws. brexitu. „Największa porażka rządu w historii”

We wtorek 15 stycznia w niższej izbie brytyjskiego parlamentu odbyło się głosowanie nad porozumieniem ws. brexitu wynegocjowanym przez rząd Theresy May z przedstawicielami Unii Europejskiej. Umowa została odrzucona w wyniku głosowania (432 głosy za odrzuceniem, a 202 za przyjęciem). O tej decyzji brytyjskiego parlamentu piszą gazety. Temat trafił na okładki czołowych dzienników. „Największa porażka rządu w historii”, „Theresa May walczy o życie” to tylko niektóre tytuły.

„The Scotsman” - „Crushed"



„i” - „Historic humiliation"



„Financial Times” - „May’s Brexit deal crushed by Commons”



„Daily Mail” - „Fighting for her life”



„Daily Express” - „Dismay”



„The Times” - „May suffers historic defeat”



„The Daily Telegraph” - „A complete humiliation”



„Daily Mirror" - „No deal.. No hope.. No clue... No confidence”



„The Guardian" - „May suffers historic defeat as Tories turn against her”



„The Sun" - „Biggest govt defeat in history”

Odrzucenie umowy ws. brexitu

Premier Theresa May zaznaczyła, że wynik głosowania mówi wyłącznie o tym, czego posłowie nie chcą, ale nie mówi o tym, czego oczekują. Podkreśłiła, że jeśli Jeremy Corbyn wystąpi z wnioskiem o wotum nieufności dla rządu, zostanie to omówione jutro, a jeżeli tego nie zrobi, rząd pozwoli innym partiom opozycyjnym wystąpić z wnioskiem. May poinformowała, że następnie przeprowadzi rozmowy z pozostałymi stronami, aby przekonać się, jakie rozwiązanie można zaakceptować. Podała też, że zwróci się do UE o informacje, jakie rozwiązanie można zaakceptować oraz rozważyć nowe plany. Dodała, że przeprowadzi rozmowy z partiami opozycyjnymi na temat alternatywnego podejścia do brexitu.