Głosowanie nad wotum nieufności dla rządu Theresy May. Brytyjski parlament podjął decyzję

306 parlamentarzystów poparło wniosek o wotum nieufności dla rządu Theresy May. Przeciwko było 325 parlamentarzystów.

Tuż po ogłoszeniu wyniku głosowania Theresa May zapowiedziała, że jeszcze dziś rozpocznie rozmowy z przywódcami partii opozycyjnych dotyczące brexitu. Jeremy Corbym odpowiedział, że nie będzie rozmawiał z premier dopóki nie wywalczy brexitu bez umowy. Z kolei Ian Blackford z Szkockiej Partii Narodowej zapowiedział, że będzie angażował się w rozmowy z May dopiero, gdy zapewni, że gotowa jest rozszerzyć artykuł 50 i wziąć pod uwagę kolejne referendum. Podobnie zareagowali Liberalni Demokraci, którzy zaznaczyli, że rozmowy mogą prowadzić tylko, gdy brexit zostanie przeprowadzony bez umowy.

15 stycznia w niższej izbie brytyjskiego parlamentu odbyło się głosowanie nad porozumieniem ws. brexitu wynegocjowanym przez rząd Theresy May z przedstawicielami Unii Europejskiej. Umowa została odrzucona w wyniku głosowania (432 głosy za odrzuceniem, a 202 za przyjęciem). Chociaż brexit ma nastąpić już 29 marca, to wciąż nie wiadomo czy Wielka Brytania opuści Unię Europejską właśnie tego dnia. Nie jest także pewne, w jaki sposób pożegna się ze Wspólnotą.

Wniosek o wotum nieufności

Tuż po tym, jak Izba Gmin zagłosowała przeciwko proponowanemu projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, lider Partii Pracy Jeremy Corbyn złożył wniosek o wotum nieufności dla premier Theresy May. – Cieszę się, że ten wniosek zostanie rozpatrzony jutro. W ten sposób, Izba będzie mogła wypowiedzieć się na temat czystej niekompetencji tego rządu i przegłosować wniosek o wotum nieufności – powiedział lider laburzystów, Jeremy Corbyn.

Porozumienie dot. brexitu