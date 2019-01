Władze miasta na Sycylii sprzedają domy za jeden euro. „To idylliczne miejsce”

Sambuca di Sicilia położona jest w regionie Sycylia w prowincji Agrigento. Umiejscowiona jest na wzgórzu z widokiem na śródziemnomorską wyspę i piękne plaże. Według danych z 2010 roku gminę zamieszkiwały 6254 osoby. Jeżeli szukasz miejsca, które pomoże ci przetrwać zimę, może to być odpowiedni moment, żeby coś z tym zrobić – władze miasta na Sycylii wyszły teraz z wyjątkową propozycją. Na rynku pojawiły się na sprzedaż dziesiątki domów na tych terenach za symboliczne 1 euro. Powód? Włodarze chcą ożywić społeczność, która, podobnie jak wiele innych wiejskich obszarów we Włoszech, ucierpiała w ostatnich latach z powodu wyludnienia, bo jej mieszkańcy przenoszą się do większych miast.

Władze miasta twierdzą, że chociaż nie są pierwszymi, które proponują taką ofertę, wyróżnia ich to, że zerwali z biurokracją, a zainteresowany może od razu dokonać zakupu. – W przeciwieństwie do innych miast, które zrobiły to tylko dla podwyższenia zainteresowania, to ratusz jest właścicielem każdego z domów, które sprzedajemy. Nie jesteśmy pośrednikami. Chcesz tego domu, to go dostaniesz – przekazał Giuseppe Cacioppo, zastępca burmistrza miasta.

Oczywiście jest jeden haczyk. Nowi właściciele muszą zobowiązać się, że odnowią zakupione domy, przeznaczając na to od 15 tysięcy euro w zwyż. Mają na to trzy lata. Ponadto wpłacić muszą zaliczkę w wysokości 5 tysięcy złotych, która zwrócona zostanie im po tym, jak władze upewnią się, że domy rzeczywiście zostały odnowione.

Cacioppo zaznacza jednak, że kupujący nie będą zawiedzeni. – Sambuca jest znana jako miasto splendoru. Ten żyzny kawałek ziemi nazywany jest ziemskim rajem. Znajdujemy się w naturalnym rezerwacie, pełnym historii, otaczają nas wspaniałe plaże, lasy i góry. Jest cicho i spokojnie. To idylliczne miejsce – przekonuje. Jak mówi, nie władze nie mogą sobie pozwolić na utratę „pięknego arabskiego dziedzictwa” . – Cudzoziemcy muszą nam pomóc w tej krucjacie ratunkowej – dodaje.

Czytaj także:

Pierwsza roślina wyhodowana na Księżycu niestety nie przeżyła nocyCzytaj także:

Niesamowite efekty zbiórki. Agata Wróbel: Nie zmarnuję szansy od tylu dobrych ludzi