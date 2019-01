„Europo: Nie przyłączaj się do wojny z Iranem!”. Code Pink chce bojkotu warszawskiego szczytu

W dniach 13-14 lutego w Warszawie odbędzie się amerykański szczyt poświęcony zagadnieniom Bliskiego Wschodu. Z pojawiających się dotąd w mediach informacji można wywnioskować, że w dużej mierze zostanie on poświęcony Iranowi. Jak twierdzą osoby z Code Pink, prawdziwym celem tej międzynarodowej konferencji ma być przygotowanie gruntu pod przyszły konflikt zbrojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Odpowiedzialność za ten plan przypisują Mike'owi Pompeo – pełniącemu obecnie funkcję sekretarza stanu USA.

Pod petycją Code Pink podpisało się kilkudziesięciu naukowców, polityków i aktywistów z różnych krajów. W swoim apelu proszą przedstawicieli państw Unii Europejskiej, aby zbojkotowali warszawski szczyt, który ich zdaniem ma w przyszłości doprowadzić do wojny z Iranem. Jak podkreślał irański ambasador w Polsce, jego kraju nie ma na liście zaproszonych. Są za to wszystkie państwa UE i Rosja. „Namawiamy wszystkie narody do pominięcia tej konferencji, a zamiast tego wywierania presji na amerykańskiej administracji, by przywróciła zawarte z Iranem porozumienie atomowe” czytamy. W apelu zwrócono też uwagę na trwającą wciąż „katastrofalną” wojnę w Jemenie.

Iran sprzeciwia się konferencji w Warszawie

Jako pierwszy o lutowej konferencji w Polsce poinformował sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Zaznaczał, że jednym z głównych tematów ma być sytuacja w Iranie. – Skupimy się na kwestii stabilności, pokoju, wolności i bezpieczeństwa w rejonie Bliskiego Wschodu. W tym zawiera się ważny problem, by Iran nie stanowił czynnika destabilizującego – tłumaczył. Pompeo podkreślił, że wśród gości konferencji znajdą się przedstawiciele Azji, Afryki, obu Ameryk, Europy i Bliskiego Wschodu.

Na zapowiedź organizacji szczytu przez Polskę i USA zareagował szef irańskiej dyplomacji. „Przypomnienie dla gospodarzy/uczestników antyirańskiej konferencji: ci, którzy brali udział w ostatnim amerykańskim antyirańskim show są albo martwi, albo zhańbieni, albo zmarginalizowani. A Iran jest silny jak nigdy. Polski rząd nigdy nie zmyje tego wstydu: podczas gdy Iran ratował Polaków w trakcie II wojny światowej, Polska teraz gości desperacki antyirański cyrk” – napisał na Twitterze Dżawad Zarif.

Iran nie poprzestał jedynie na szykanach słownych. Ambasada Iranu w Polsce od środy 16 stycznia nie wydaje wiz turystycznych. Jak podają dziennikarze radia, podobna sytuacja dotyczyć może wiz lotniskowych, które wydawane są na miejscu. Nie ma jednak na razie oficjalnego stanowiska polskiego ani irańskiego MSZ w tej sprawie.

Czytaj także:

Mateusz Morawiecki: Polska traktuje kwestię pokoju na Bliskim Wschodzie jako jedno z najistotniejszych wyzwań…