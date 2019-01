Cztery lwiątka zamarzły w zoo. „Nie mogliśmy im zapewnić jedzenia i leków”

Jak podaje portal Middle East Eye, w zoo w Rafah w Strefie Gazy tuż po urodzeniu zamarzły cztery lwiątka. Specjaliści próbowali uratować zwierzęta, jednak to się nie udało. – Dwa lwy zmarły niecałą godzinę po urodzeniu. Pozostałe zabrałem do mojego domu, przykryłem kocami i opiekowałem się nimi – powiedział dyrektor zoo Fathi Jumaa. – Gdy poprawił się ich stan, oddałem je matce, by mogła je nakarmić. Lwy zmarły godzinę później – dodał.

Za śmierć czterech lwiątek władze zoo obarczają ekstremalne warunki pogodowe i blokadę Stefy Gazy przez Izrael. – Nie mogliśmy zapewnić niezbędnych suplementów diety, leków i antybiotyków, aby uratować życie młodych. Nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, a blokada zaostrza sytuację – powiedział zarządzający zoo Fathi Jumaa w rozmowie z dziennikarzami portalu Middle East Eye. – Z powodu fatalnej sytuacji ekonomicznej, blokady ze strony Izraela, nie możemy zapewnić odpowiednich systemów ogrzewania i ochrony przed deszczem – dodał. Jumaa stwierdził, że jeżeli nic się w tej kwestii nie zmieni to w najbliższych miesiącach umrze jeszcze więcej zwierząt.

