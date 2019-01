Biały Dom: W lutym kolejne spotkanie Trumpa z Kim Dzong Unem

„Prezydent Donald Trump odbył trwające półtorej godziny spotkanie z Kim Dzong Czolem, by przedyskutować kwestię denuklearyzacji i drugiego spotkania, które odbędzie się pod koniec lutego. Prezydent cieszy się na spotkanie z Przewodniczącym Kim Dzong Unem, którego data i miejsce zostaną ogłoszone później” – podał w komunikacie Biały Dom.

We wtorek 1 stycznia Kim Dzong Un stwierdził w transmitowanym w telewizji przemówieniu, że jest gotowy w każdej chwili usiąść do stołu negocjacyjnego z Donaldem Trumpem. Dodał ponadto, że Pjongjang może zmienić swoje podejście do rozmów nuklearnych, jeżeli Waszyngton naciskał będzie z sankcjami.