Biały Dom: W lutym kolejne spotkanie Trumpa z Kim Dzong Unem

„Prezydent Donald Trump odbył trwające półtorej godziny spotkanie z Kim Dzong Czolem, by przedyskutować kwestię denuklearyzacji i drugiego spotkania, które odbędzie się pod koniec lutego. Prezydent cieszy się na spotkanie z Przewodniczącym Kim Dzong Unem, którego data i miejsce zostaną ogłoszone później” – podał w komunikacie Biały Dom.

We wtorek 1 stycznia Kim Dzong Un stwierdził w transmitowanym w telewizji przemówieniu, że jest gotowy w każdej chwili usiąść do stołu negocjacyjnego z Donaldem Trumpem. Dodał ponadto, że Pjongjang może zmienić swoje podejście do rozmów nuklearnych, jeżeli Waszyngton naciskał będzie z sankcjami.

Donald Trump traktował swój pierwszy szczyt z Kim Dzong Unem jako zwycięstwo dyplomatyczne, a na początku stycznia stwierdził, że „w Azji miałaby miejsce wielka tłusta wojna” , gdyby nie usiadł z przywódcą Korei Północnej do rozmów. Od szczytu w Singapurze postępy w realizacji denuklearyzacji stanęły w martwym punkcie, ponieważ zdaje się, że obie strony nie zgadzają się co do znaczenia sformułowanej deklaracji.

