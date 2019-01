Kradli paliwo z rurociągu, doszło do eksplozji. Co najmniej 66 ofiar śmiertelnych

Do zdarzenia doszło w mieście Tlahuelilpan w centralnym Meksyku. Lokalne władze poinformowały, że mieszkańcy próbowali gromadzić ropę, która wyciekała z uszkodzonego rurociągu. Paliwo następnie stanęło w płomieniach, co doprowadziło do tragedii. Zniszczona przez wybuch część rurociągu znajduje się w pobliżu rafinerii Tula, należącej do państwowej firmy naftowej Petroleos Mexicanos.

Jak podaje BBC, na miejscu pozostają dziesiątki zwęglonych ciał, które otoczone są kordonem sił bezpieczeństwa. Gubernator Hidalgo Omar Fayad przekazał, że na razie wiadomo o 66 ofiarach śmiertelnych i co najmniej 76 rannych. Dodał, że wśród rannych są trzy kobiety i dziecko w wieku 12 lat.

Agencje informacyjne zwracają uwagę, że incydent miał miejsce wkrótce po tym, jak rząd prezydenta Meksyku Andresa Manuela Lopeza Obradora wdrożył krajową strategię walki z kradzieżą paliwa. Proceder ten według szacunków z ostatnich dwóch lat przyniósł straty w budżecie państwa w wysokości około trzech miliardów dolarów.

