Zmarł piesek Boo. Popularny zwierzak występował w telewizji i był ambasadorem linii lotniczych

Piesek miał 16 milionów fanów na Facebooku i około 600 tysięcy na Instagramie. Występował w telewizji i wydano o nim książkę zatytułowaną „Boo – życie najsłodszego psa na świecie” . Pies spotykał się ze sławami takimi jak Seth Rogan i był ambasadorem amerykańskiej linii lotniczej. Boo przez 11 lat wychowywany był z innym psem tych samych właścicieli o imieniu Buddy. Ten zmarł we wrześniu 2017 roku, gdy miał 14 lat.

Właściciele Boo, pochodzący z USA podali, że Boo zmarł we śnie wcześnie rano w sobotę 19 stycznia. „Jesteśmy załamani, ale znajdujemy pocieszenie w tym, że nie odczuwa już żadnego bólu. Wiemy, że Buddy był pierwszym, który powitał go po drugiej stronie tego tęczowego mostu i razem są szczęśliwsi” – podali właściciele popularnego czworonoga. „Boo, kochamy cie całym sercem i będziemy za tobą tęsknić aż do dnia, gdy znów się spotkamy. Baw się dobrze, biegając z Buddym i psocąc, gdziekolwiek jesteście” – dodali.