Były prezydent USA George W. Bush dostarcza pizzę i apeluje do rządu USA

Bush pokazał w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać, jak dostarcza pizzę pracownikom Secret Service. „Laura Bush i ja jesteśmy wdzięczni naszemu personelowi Secret Service i tysiącom pracowników federalnych, którzy ciężko pracują dla naszego kraju bez zapłaty. I dziękujemy naszych współobywatelom, którzy ich wspierają. Nadszedł czas, aby przywódcy po obu stronach odłożyli politykę na bok, zjednoczyli się i zakończyli ten impas” – napisał na Instagramie George W. Bush.

W piątek minęło pięć tygodni od czasu zawieszenia rządu w Stanach Zjednoczonych. Około 800 tysięcy pracowników federalnych nie pracuje lub pracuje bez wynagrodzenia przez polityczny impas dotyczący nieprzyjęcia prowizorium budżetowego, co powinno nastąpić 21 grudnia. Bezpośrednim powodem jest to, że prezydent Donald Trump domaga się zagwarantowania w budżecie 5 mld dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem i pomoc służbom zajmującym się ochroną na granicy.

Wśród 600 tysięcy pracowników federalnych, których bezpośrednio dotyka impas, jest około 6 tysięcy pracowników Secret Service, z których około 85 procent wciąż pracuje, mimo iż nie otrzymują wynagrodzenia.

Dostawa pizzy przez George'a W. Busha nastąpiła po tym, jak Nancy Pelosi zwróciła się do Trumpa z prośbą o odłożenie w czasie jego dorocznego przemówienia zwanego „State of the Union speach” z powodów bezpieczeństwa. Pelosi podała, że Secret Servis jest „hamowana” przez brak funduszy i że powinien wydać oświadczenie na piśmie, biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa tego wydarzenia.

