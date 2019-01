Oxfam: 26 najbogatszych ludzi świata ma tyle majątku, co połowa ludzkości

O raporcie organizacji Oxfam, który został opublikowany przed Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, napisał „The Guardian”. Z zestawienia wynika, że 26 najbogatszych ludzi na świecie ma w sumie tyle majątku, co połowa ludzkości. Podkreślono zarazem, że 2018 był rokiem, kiedy to bogaci zwiększali swoje przychody, a biedniejsi stawali się coraz bardziej biedni.

Jeff Bezos a służba zdrowia w Etiopii

Organizacja wyliczyła, że 1 proc. majątku najbogatszych na świecie wystarczyłby, by kształcić każde dziecko, które teraz nie chodzi do szkoły oraz by zapewnić opiekę zdrowotną, która zapobiegłaby 3 mln zgonów. W raporcie znalazły się także inne ciekawe wyliczenia. Podkreślono, że w ciągu 10 lat od kryzysu finansowego, liczba miliarderów niemal się podwoiła, a w latach 2017-2018, co dwa dni ktoś stawał się miliarderem. Nie zapomniano także o Jeffie Bezosie, czyli najbogatszym człowieku świata. 1 proc. fortuny właściciela Amazona jest równowartością całego budżetu Etiopii w dziedzinie opieki zdrowotnej. Przypomnijmy, w kraju tym mieszka około 105 mln ludzi.

Matthew Spencer z Oxfam podkreślił, że „ogromny spadek liczby osób żyjących w skrajnym ubóstwie jest jednym z największych osiągnięć ostatniego ćwierćwiecza, ale rosnące nierówności zagrażają dalszemu postępowi” . Dodał, że bogactwo coraz częściej jest „niesprawiedliwie skoncentrowane wśród nielicznych uprzywilejowanych, podczas gdy miliony ludzi nie mają z czego żyć” . Podkreślił, że kobiety umierają z powodu braku przyzwoitej opieki położniczej, a dzieci nie mają dostępu do edukacji, która mogłaby być dla nich szansą na wyjście z ubóstwa.

