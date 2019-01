Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Do wiernych dołączy Franciszek

Chociaż młodzi katolicy przybywają do Panamy już od wielu dni, to oficjalna część obchodów Światowych Dni Młodzieży rozpocznie się dopiero we wtorek. Dzień później do wiernych dołączy papież Franciszek.

Niespełna trzy lata po tym, jak katolicką młodzież z całego świata gościł Kraków, Światowe Dni Młodzieży zorganizowano w Panamie. Tematem spotkania są słowa z Ewangelii wg św. Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego”. Dla młodych katolików ŚDM są nie tylko okazją do wspólnej modlitwy, ale także do poznawania kultury Panamy oraz spotykania rówieśników z innych państw. Temu też służyły dni diecezjalne, które dobiegają końca. W tym czasie młodzi byli goszczeni przez mieszkańców Panamy, którzy zapewniali im nocleg oraz częściowe wyżywienie. Program ŚDM w Panamie Do Panamy przybyli także Polacy, którym towarzyszą księża oraz biskupi. Szacuje się, że kraj nad Wisłą reprezentuje około 3,5 tys. pielgrzymów. Są wśród nich uczestnicy Rejsu Niepodległości oraz przedstawiciele różnych wspólnot. Właściwa część ŚDM rozpocznie się 22 stycznia, a zakończy 27 stycznia w niedzielę. Już w środę do Panamy przybędzie papież. Franciszek spotka się m.in. z prezydentem kraju oraz z biskupami całego regionu. Na czwartek zaplanowano z kolei oficjalne otwarcie ŚDM. Zgodnie z tradycją spotkań, w piątek odbędzie się liturgia pokutna oraz Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Franciszka. Sobota to dzień kolejnych spotkań oraz czuwania. ŚDM zakończy niedzielna msza posłania, podczas której papież ogłosi miejsce, w którym zostaną zorganizowane kolejne obchody. Tego samego dnia spotka się z wolontariuszami, a w poniedziałek wróci do Rzymu. Czytaj także:

