Awaria samolotu w Kanadzie. Powód? Zamarznięte drzwi

Jak podaje Telegraph, Boeing 777 linii United Airlines zmierzał do Hongkongu. Jednak z powodu złego stanu zdrowia jednego z pasażerów, samolot wylądował przedwcześnie na lotnisku w kanadyjskiej prowincji Nowa Fundlandia i Labrador. Nic nie wskazywało jednak na to, że podróż zostanie przerwana na najbliższych 16 godzin. Doszło jednak do awarii. Pasażerom doskwierał chłód, ponieważ na zewnątrz było około minus 30 stopni. Chłodne podmuchy powietrza wdzierały się do samolotu przez drzwi, których nie można było… zamknąć. Ich awaria spowodowała wielogodzinne opóźnienie.

„Proszę, pomóż nam. To jest nagły przypadek, United. Ludzie nie radzą sobie dobrze” – napisał na Twitterze jeden z pasażerów, który był na pokładzie Boeinga 777 wraz z 249 innymi osobami. Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych ironizowali. Twierdzili, że szybciej znaleźliby się u celu swojej podróży idąc niż oczekując na pojawienie się „samolotu ratunkowego”.

Gdy zapasy żywności zaczęły się kończyć pasażerom dostarczono posiłki z pobliskiej sieci fast food. Rzecznik United Airlines potwierdził, że samolot lądował w Kanadzie z powodu złego stanu zdrowia jednego z pasażerów, a usterka techniczna, która wystąpiła później, uniemożliwiła jego ponowny start. Przewoźnik przeprosił za zaistniałą sytuację. Pasażerów odesłano do Newark. „W końcu wyszliśmy z samolotu i wsiedliśmy do autobusu. Czekamy na samolot, żeby polecieć z powrotem do Newark” – informowali na bieżąco użytkownicy Twittera.