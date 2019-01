Brytyjskie media odnotowały wypowiedź szefa MSZ. „Tego typu słowa podkopują deklaracje solidarności państw UE z Irlandią”

Szef MSZ mówił w rozmowie z „Rzeczposplitą” o tzw. backstopie. Jest to mechanizm awaryjny dla Irlandii Północnej dotyczący granic po brexicie. Jacek Czaputowicz stwierdził, że gdyby Irlandia zwróciła się do UE, by backstop obowiązywał czasowo - powiedzmy pięć lat - sprawa byłaby rozwiązana. W ocenie szefa polskiej dyplomacji takie działanie mogłoby odblokować rozmowy w sprawie brexitu, jednak z taką inicjatywą powinna wyjść Irlandia. - Właśnie przedyskutowałem ten pomysł z moim irlandzkim odpowiednikiem Simonem Coveneyem, a także z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Jeremy'm Huntem. Nie wiem, czy takie rozwiązanie jest możliwe - dodał. Simon Coveney powiedział w rozmowie z irlandzkimi mediami, że w jego opinii czasowe ograniczenie backstopu nie jest odzwierciedleniem myślenia UE o umowie w sprawie brexitu. W podobnym tonie wypowiedział się minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. Premier Theresa May zapowiedziała, że będzie się przyglądać tej propozycji, ponieważ do tej pory współpraca Polski i Wielkiej Brytanii układała się bardzo pomyślnie.

Co na to brytyjskie i irlandzkie media?

Słowa szefa MSZ zostały odnotowane prze brytyjskie media. dziennikarze „Irish Times” ocenili, że wypowiedź Czaputowicza będzie traktowana jako odejście od jedności 27 państw członkowskich UE w sprawie backstopu. Z kolei „Irish Independent” podało, że tego typu słowa podkopują deklaracje solidarności państw UE z Irlandią. „The Guardian” napisał w komentarzu, że Polska wyraźnie odrywa się od bloku UE w tej sprawie. Również na łamach „The Telegraph” znalazła się wzmianka o słowach szefa polskiej dyplomacji. Zdaniem dziennikarzy reakcje na słowa polityka świadcza o rosnących obawach unijnych polityków, że zmuszanie Wielkiej Brytanii do zaakceptowania backstopu może mieć poważne konsekwencje.