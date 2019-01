Była znana ze zdjęć w bikini na tle gór. 36-latka zginęła na szlaku

Pochodząca ze stolicy Tajwanu Gigi Wu miała swoich wiernych fanów na Facebooku. 36-latka publikowała tam zdjęcia w bikini oraz w kolorowych sukienkach. Fotografie wykonywała w górach, po których często wędrowała. Nie ograniczała się jednak do łatwych tras. Posiadała doświadczenie we wspinaczce oraz miała niezbędną wiedzę na temat sprzętu. To jednak nie pomogło jej uniknąć tragicznej śmierci.

Zmarła z wychłodzenia

Jak podaje BBC, Wu odwiedziła ostatnio park narodowy Yushan, na terenie którego znajdują się najwyższe szczyty w Tajwanie. Podczas pobytu 36-latki w górach, warunki pogodowe diametralnie się zmieniły tak, że kobieta nie była w stanie samodzielnie opuścić szlaku. Wezwała pomoc, ale okazało się, że lądowanie helikoptera jest niemożliwe, chociaż służby ratunkowe aż trzykrotnie próbowały osadzić maszynę.

Ostatecznie do miejsca pobytu Wu wysłano pieszą misję ratunkową. Na pomoc było jednak za późno. W poniedziałek znaleziono ciało 36-latki, która zmarła z wychłodzenia. Śmierć kobiety wstrząsnęła użytkownikami mediów społecznościowych. Jej ostatnie zdjęcie, które opublikowała 18 stycznia, doczekało się 18 tys. reakcji. Internauci jeszcze w trakcie poszukiwań Wu na bieżąco informowali o przebiegu akcji i wyrażali nadzieję, że kobieta znajdzie się cała i zdrowa.

