Donald Tusk ujawnił treść rozmów z Davidem Cameronem. „Stał się ofiarą własnego zwycięstwa”

Przewodniczący Rady Europejskiej w programie BBC 2 „Inside Europe: Ten Years of Turmoil” ujawnił treść rozmów w sprawie brexitu, które prowadził z Davidem Cameronem. Tusk powiedział, że brytyjski premier był przekonany, że nie dojdzie do referendum. – Zapytałem Davida Camerona, dlaczego zdecydował się na to referendum. Stwierdziłem, że to jest niebezpieczne, nawet głupie, a on mi powiedział – i byłem naprawdę zdumiony, a nawet zszokowany – że jedynym powodem jest jego własna partia – poinformował były polski premier.

„Stał się ofiarą własnego zwycięstwa”

Donald Tusk powiedział, że David Cameron „czuł się naprawdę bezpiecznie. Myślał, że nie ma ryzyka referendum, ponieważ jego partner koalicyjny zablokuje tę ideę”. Nie sądził, że w wyborach w 2015 roku partia, na której czele stał zdobędzie większość. – Potem, co zaskakujące, wygrał i nie miał już partnera koalicyjnego. Paradoksalnie David Cameron stał się prawdziwą ofiarą własnego zwycięstwa – powiedział Donald Tusk.

– Zadzwonił do mnie David Cameron i poinformował, że jest gotowy do złożenia dymisji – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej. – Powiedziałem: „Tak, David – trudno byłoby nawet wyobrazić sobie, że premier, który był przywódcą kampanii na rzecz pozostania w Unii Europejskiej, będzie zaledwie dwa dni później premierem negocjującym brexit" – dodał Donald Tusk. – To było tak, jakby nadchodził dzień rozrachunku za największy błąd w jego życiu – podsumował polski polityk w programie BBC.

