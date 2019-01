Czy to naprawdę te same osoby? „Każda kobieta może być królową”

Konstantin Bogomolov do swojej pracowni zaprasza osoby, które chcą zmienić swój wygląd. Klientom nie proponuje operacji plastycznych, a zmianę sposobu ubierania się. Patrząc na zdjęcia, które wieńczą proces przemiany, w niektórych przypadkach trudno uwierzyć, że to te same osoby. Bogomolov twierdzi, że każda kobieta może być królową. Przejść przemianę ze stylistą mogą także mężczyźni. Jak oceniacie efekty jego pracy?