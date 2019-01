Te kapcie trudno odróżnić od żywych psów i kotów. Niezwykły projekt amerykańskiej firmy

Jedni tworzą swoim pupilom specjalne profile w mediach społecznościowych, na których dokumentują ich codzienne życie. Inni ograniczają swoją miłość do psów czy kotów kupując im wyborne smakołyki czy angażujące zabawki. Amerykańska firma Cuddle Clones z Kentucky postanowiła pójść o krok dalej. W ofercie sklepu internetowego znajdują się bowiem specjalne, personalizowane pluszowe klapki, które do złudzenia przypominają pyszczki naszych podopiecznych czworonogów. Ci, którzy chcieliby mieć kapcie z podobizną swojego pupila muszą się jednak liczyć z dość sporym wydatkiem. Para personalizowanych kapci kosztuje bowiem 199 dolarów, a czas realizacji zamówienia to około 8 tygodni.