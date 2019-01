Kobieta w śpiączce urodziła dziecko. Policja zatrzymała 36-letniego pielęgniarza

Jak podaje The Independent, jeden z pracowników kliniki - 36-letni Nathan Sutherland - został zatrzymany przez policję z Phoenix. Pielęgniarz pracował w Hacienda Healthcare od 2011 roku. W toku śledztwa ustalono, że jego DNA jest zgodne z DNA dziecka, które urodziła kobieta w stanie wegetatywnym. 36-latek został oskarżony o gwałt na 29-latce. Rzeczniczka policji z Phoenix przekazała, że podczas gdy kobieta zaszła w ciąże, Sutherland był jednym z jej opiekunów. Śledczy zajmujący się sprawą podkreślili, że na chwilę obecną nie można jednoznacznie stwierdzić, że był to jednostkowy przypadek.

Sprawa wyszła na jaw na początku stycznia. 29-letnia pacjentka, która przebywała w Hacienda Healthcare była w stanie wegetatywnym i wymagała ciągłej opieki, urodziła dziecko. Kobieta jest niepełnosprawna intelektualnie, nie ma z nią bezpośredniego kontaktu i niemal całe swoje życie spędziła w klinikach i szpitalach. Kiedy personel szpitala usłyszał jęki pacjentki, nie był w stanie określić, co jej dolega. Dopiero po kilku chwilach okazało się, że Amerykanka rodzi. Jak podaje Fox News, na świat przyszło w pełni zdrowe dziecko, którym opiekuje się obecnie rodzina 29-latki.

W lakonicznym komunikacie zaznaczono jedynie, że szpital działa od 50 lat i do tej pory cieszył się wspaniałą reputacją. W oświadczeniu dodano, że od nowego roku zmienione zostały zasady odwiedzania pacjentów. Od 1 stycznia każdy mężczyzna, który chce wejść do sali zajętej przez pacjentkę, musi to zrobić w towarzystwie kobiety z personelu.

Nadal nie wiadomo, dlaczego nikt z personelu kliniki nie zauważył, że kobieta jest w ciąży.