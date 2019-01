Meteoryt uderzył w Księżyc podczas zaćmienia. Pojawiło się nagranie

To, co działo się na niebie w poniedziałek, z pewnością zadowoliło fanów zjawisk astronomicznych. Nie dość, że byli świadkami całkowitego zaćmienia Księżyca, to jeszcze dzięki nagraniom mogli zobaczyć, jak uderza w niego meteoryt.

Krótki materiał filmowy pojawił się na YouTube. Widać na nim, jak podczas zaćmienia Księżyca, coś uderza w Srebrny Glob, a na nagraniu pojawia się błysk. Astronomowie od razu zainteresowali się sprawą, a Jose Maria Madiedo z Uniwersytetu Huelva w Hiszpanii potwierdził, że był to meteoryt. Naukowiec w rozmowie z ABC News dodał, że takie sytuacje zdarzają się stosunkowo często, ale ciężko jest je zarejestrować, ponieważ błysk po uderzeniu meteorytu nie zawsze jest widoczny. Taka możliwość pojawia się zazwyczaj wówczas, gdy Księżyc znajduje się w nowiu. Dlaczego Księżyc był czerwony? Podczas całkowitego zaćmienia Księżyca, które w Polsce rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 5:41 i potrwało do 6:43, Księżyc przybrał barwę czerwoną. Dlaczego tak się dzieje? W trakcie zaćmienia całkowitego Ziemia blokuje docieranie promieni słonecznych bezpośrednio do Księżyca. Jednak nasza planeta ma atmosferę, która załamuje i rozprasza bieg promieni słonecznych. W związku z tym mimo wszystko do Księżyca dociera trochę światła. Jest ono jednak przefiltrowane przez atmosferę, która skuteczniej rozprasza światło o falach krótszych (niebieskie) niż dłuższych (czerwone). Skutki przejścia światła słonecznego przez grubą warstwę atmosfery możemy zobaczyć codziennie na przykład przy zachodzie Słońca – ma ono wtedy kolor czerwony. Na kuli ziemskiej zaćmienie Księżyca jest widoczne wszędzie, gdzie znajduje się on ponad horyzontem. Z tego powodu z danego miejsca na Ziemi całkowite zaćmienia Księżyca można obserwować znacznie częściej, niż całkowite zaćmienia Słońca. Następne zaćmienie Księżyca, tym razem częściowe, będzie widoczne z Polski za około pół roku – 16 lipca 2019 r. Z kolei poprzednie całkowite zaćmienie Księżyca mieliśmy okazję oglądać 27 lipca 2018 r. Zaćmienia Księżyca następują, gdy Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem, a Księżycem i na dodatek Księżyc wejdzie w cień Ziemi. Zaćmienia nie następują przy każdej pełni Księżyca, bowiem płaszczyzna orbity Księżyca jest nieco nachylona do płaszczyzny orbity Ziemi i nie zawsze trafia on w stożek cienia Ziemi. Czytaj także:

