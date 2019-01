Alpy. Zderzenie śmigłowca z samolotem turystycznym. Są ofiary śmiertelne

Pięć ofiar śmiertelnych i dwie osoby ranne - to najnowszy bilans tragedii, do której doszło we Włoszech. Śmigłowiec zderzył się z samolotem turystycznym nad lodowcem Rutor w Dolinie Aosty w pobliżu granicy włosko - francuskiej.

Do zdarzenia doszło nad lodowcem Rutor w Dolinie Aosty w pobliżu granicy francusko-włoskiej w Alpach Graickich. To właśnie w tym rejonie w piątek 25 stycznia w godzinach popołudniowych śmigłowiec zderzył się z samolotem turystycznym na wysokości około 3 kilometrów. Jak podają lokalne służby, w wyniku katastrofy zginęło pięć osób. Dwie inne odniosły poważne obrażenia i zostały przetransportowane do szpitala. Z informacji Il Messaggero wynika, że rozbity śmigłowiec przewoził narciarzy, którzy planowali dokonać wysokogórskiego zjazdu tzw. heliskiing. Przyczyny tragicznego zderzenia maszyn pozostają nieznane. W akcji ratunkowej brały udział 4 maszyny.