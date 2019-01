Zaginęli wspinacze. Denis Urubko wziął udział w akcji poszukiwawczej

Brazylijska Konfederacja Alpinizmu i Wspinaczki poinformowała, że w ubiegły piątek Fabricio de Souza Amaral i Leandro Iannotta zaczęli schodzić z Monte Ritz-Roy w El Chalten. Podjęli taką decyzję, ponieważ wystąpiły niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zbliżała się burza. Jak podaje portal Sportowe Fakty, w weekend rozpoczęła się akcja poszukiwawcza wspinaczy. Wzięło w niej udział dwóch Brazylijczyków. Znaleźli w obozie Paso Superior rzeczy należące do zaginionych wspinaczy, między innymi dokumenty Leandro, a także śpiwór. Nie zdecydowali się wspinać wyżej, ponieważ ponownie warunki atmosferyczne na to nie pozwalały.

W poniedziałek wyruszyła kolejna grupa, by odnaleźć zaginionych. W jej skład wchodzili wspinacze z Argentyny i Włoch. Niestety, opady śniegu uniemożliwiły kontynuowanie poszukiwań. Ratownicy przekazali informację, że widzieli „czarną plamkę na Silla”. Nie mają jednak pewności, czy był to człowiek. Co ciekawe, w akcji poszukiwawczej wziął również udział Denis Urubko, o czym poinformował w mediach społecznościowych alpinista Tomasz Mazur. „Denis Urubko właśnie brał udział w akcji poszukiwawczej Fabricio Amarala i Leandro Ianotty. Operacja odwołana – nie ma szans na ratunek” – poinformował. „Podczas akcji poważnemu wypadkowi uległ hiszpański ochotnik (spadł 30 metrów do wody) – został przeniesiony do szpitala” - dodał Tomasz Mazur.

Z prognoz wynika, że tak zwane „okno pogodowe”, dzięki któremu pojawi się możliwość wznowienia poszukiwań zaginionych pojawi się dopiero pod koniec miesiąca.