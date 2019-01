Zaczęło się od niewinnego żartu. Internauci odpowiedzieli przeróbkami w Photoshopie

Kanta i Tommy to duet vlogerów, którzy prowadzą na YouTube kanał „Mizutamari Bond”. Japończycy mają tam już ponad 3,6 mln subskrybentów, a wrzucane przez nich materiały są żartobliwe i ironiczne. Często są to filmiki przedstawiające różnego rodzaju żarty, jakie wymyślają Kanta i Tommy. Jedno z ich ostatnich nagrań szczególnie przypadło do gustu internautom.

A zaczęło się od ryżu...

Vlogerzy zamieścili nagranie, na którym widać, jak jeden z nich smaży ryż. Wtedy też Kanta i Tommy wpadli na pomysł, by stworzyć „falę ryżu”. Następnie odpowiednio przygotowaną „rzeźbę” zamieścili na patelni i zrobili zdjęcie. Internauta oglądający grafikę może się nieco zdziwić myśląc, że fotografowi udało się uchwycić dużą ilość ryżu podrzucaną na patelni.

Użytkownicy mediów społecznościowych znają się na żartach, co udowodnili za pośrednictwem serii przeróbek umieszczanych w serwisie boredpanda.com. Część z nich jest bardzo kreatywna, a na niektórych nie zabrakło nawiązań do znanych polityków czy aktorek.