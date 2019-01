Fotografuje opuszczone miejsca. Stylem nawiązuje do... opisów z popularnej książki

Chociaż nie wiadomo, jak naprawdę nazywa się fotograf, to jego pseudonim używany na Instagramie mówi sam za siebie. „Neji_maki_dori” nawiązuje do tytułu jednej z powieści Hurakiego Murakamiego (w polskim przekładzie ukazała się jako „Kronika ptaka nakręcacza”). Wyróżniona prestiżową nagrodą literacką Yomiuri książka to historia Toru Okady, który najpierw odchodzi z pracy, a po odejściu żony, rusza na poszukiwania zaginionego kota.

„The MiceTimes of Asia” zauważa, że zdjęcia opuszczonych miejsc w Japonii publikowane przez tajemniczego fotografa z powodzeniem mogłyby stanowić ilustracje do książki Murakamiego. Widzimy na nich porzucone budynki, samochody oraz drobne przedmioty.