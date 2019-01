Użytkownicy Instagrama są oryginalni? Te zdjęcia pozbawiają złudzeń

Profil insta_repeat na Instagramie śledzi już 272 tys. użytkowników. 27-latek z Anchorage na Alasce nie chce ujawniać swojej tożsamości, ale zgodził się odpowiedzieć na pytania serwisu boredpanda.com. Dzięki temu dowiadujemy się, że celem jego profilu jest „krytykowanie pozornej oryginalności w tworzeniu materiałów zdjęciowych” . Brzmi zawile, ale dalej 27-latek wyjaśnia o co chodzi.

Nie chce nikogo krytykować

Internauta mieszka w pięknym otoczeniu przyrody. Alaska zachwyca także turystów, którzy chętnie przyjeżdżają tu na wypoczynek. Zdjęcia z wakacji trafiają później na Instagram, a wiele z nich jest do siebie łudząco podobnych. Pozowanie twarzą do jeziora a tyłem do obiektywu, trzymanie się za kapelusz, zdjęcia robiona z wnętrza namiotu czy fotografie przedstawiające ujęcie zrobione telefonem komórkowym to tylko nieliczne z przykładów na potwierdzenie tezy, że użytkownicy mediów społecznościowych chętnie podążają za różnego rodzaju trendami.

Wielu internautów wykonuje takie ujęcia z nadzieją, że znajomi dostrzegą ich kreatywność i „oryginalność”. Problem pojawia się wtedy, gdy zostaną zdemaskowani, a ktoś udowodni, że podobne zdjęcie wcześniej zrobiły setki osób. 27-latek zaznacza przy tym, że jego celem nie jest krytykowanie ani poniżanie kogokolwiek. – Najbardziej niesamowitą rzeczą, jaka nastąpiła od momentu założenia konta, jest zaangażowanie ludzi w krytyczną debatę na temat oryginalność i tworzenia mediów. W komentarzach toczą się głębokie dyskusje – podsumował.

