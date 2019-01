Kontrowersje wokół konferencji w Polsce. „To część kampanii Zachodu przeciwko władzom w Teheranie”

Jako pierwszy o lutowej konferencji w Polsce poinformował sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Zaznaczał, że jednym z głównych tematów ma być sytuacja w Iranie. – Skupimy się na kwestii stabilności, pokoju, wolności i bezpieczeństwa w rejonie Bliskiego Wschodu. W tym zawiera się ważny problem, by Iran nie stanowił czynnika destabilizującego – tłumaczył. Pompeo podkreślił, że wśród gości konferencji znajdą się przedstawiciele Azji, Afryki, obu Ameryk, Europy i Bliskiego Wschodu. Szef polskiej dyplomacji przyznał, że na konferencję nie zaproszono przedstawicieli Iranu. – Irańczycy używają języka, który jest trudny do zaakceptowania. Ostatnio odnoszą się w taki sposób również wobec Polski – stwierdził. Kilka dni temu poinformowano, że na konferencji nie będzie przedstawiciela Rosji. - Właśnie Rosja poinformowała, że nie będzie uczestniczyć w konferencji. I to jeszcze przed zapoznaniem się z jej programem. Pokazuje to, że konferencja nie leży w interesie Rosji. Szkoda, bo Rosja odgrywa ważną rolę na Bliskim Wschodzie – ocenił Czaputowicz.

Krytyka ze strony Iranu

Na zapowiedź organizacji szczytu przez Polskę i USA zareagował szef irańskiej dyplomacji. „Przypomnienie dla gospodarzy/uczestników antyirańskiej konferencji: ci, którzy brali udział w ostatnim amerykańskim antyirańskim show są albo martwi, albo zhańbieni, albo zmarginalizowani. A Iran jest silny jak nigdy. Polski rząd nigdy nie zmyje tego wstydu: podczas gdy Iran ratował Polaków w trakcie II wojny światowej, Polska teraz gości desperacki antyirański cyrk” – napisał na Twitterze Dżawad Zarif. Iran nie poprzestał jedynie na szykanach słownych. Ambasada Iranu w Polsce od środy 16 stycznia nie wydaje wiz turystycznych. Jak podają dziennikarze radia, podobna sytuacja dotyczyć może wiz lotniskowych, które wydawane są na miejscu. Nie ma jednak na razie oficjalnego stanowiska polskiego ani irańskiego MSZ w tej sprawie.

Deputowany Heshmatollah Falahatpiseh powiedział w rozmowie z lokalnymi dziennikarzami, że Zachód już od kilku dekad wywołuje kryzysy w stosunkach z Iranem. Teraz do budowania tych kryzysów dołącza Polska. Konferencja w Polsce to część kampanii Zachodu przeciwko władzom w Teheranie ocenił szef komisji spraw zagranicznych irańskiego parlamentu.