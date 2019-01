Płaskoziemcy popłyną statkiem na koniec świata. Chcą się przekonać, czy ich teoria jest słuszna

Zwolennicy teorii o płaskiej ziemi po raz kolejny zaskoczyli swoimi pomysłami. Jak podaje The Guaridan, grupa płaskoziemców zapowiedziała organizację rejsu na koniec świata. W ten sposób chcą sprawdzić, czy Ziemia faktycznie jest płaska. Rejs jest planowany na 2020 rok. Za inicjatywę odpowiadają aktywiści stowarzyszeni wokół organizacji Flat Earth International Conference. Statek, który popłynie na koniec świata ma być bardzo luksusowy. Na pokładzie będzie wiele restauracji i basenów.

Suchej nitki na planach płaskoziemnców nie zostawił były kapitan statku Henk Keijer, który w rozmowie z Guardianem podkreślił, że wszystkie statki żeglując zgodnie z zasadą, że Ziemia jest okrągła. Mapy morskie były opracowane właśnie w oparciu o taką teorię. Nie wiem, czy organizatorzy rejsu nie mają tej świadomości, czy po prsotu nie chcą w nią uwierzyć - tłumaczył. - Już samo istnienie GPS jest dowodem na to, że Ziemia jest kulą a nie płaskim dyskiem. GPS opiera się na 24 głównych satelitach, które krążą wokół Ziemi pełniąc rolę przekaźników informacji.

„Australia to mistyfikacja, a jej mieszkańcy to aktorzy wynajęci przez NASA”

Członkowie Towarzystwa Płaskiej Ziemi twierdzą, że Ziemia jest dyskiem z centrum w biegunie północnym, otoczonym ścianą lodu, a okrążające ją Słońce i Księżyc mają po 52 km średnicy. W ich pierwszej oficjalnej konferencji uczestniczyło ponad 200 osób. W kwestii Australii ustalono, że jest to wielka mistyfikacja, która sprawiła, że ludzie uwierzyli w to, że Wielka Brytania przeniosła swoich przestępców w inne miejsce. – W rzeczywistości zostali oni załadowani na statki i utopieni. To jedno z największych morderstw w historii – twierdzą zwolennicy tej idei.

Pytani o to, skąd Australia wzięła się na mapach, płaskoziemcy twierdzą, że jakieś miejsce na świecie udaje to państwo przy pomocy aktorów zatrudnionych przez NASA bądź została ona wygenerowana komputerowo. Kiedy pojawiają się osoby twierdzące, że były w Australii i na własne oczy widziały Sydney czy Melbourne, płaskoziemcy uważają, że tak naprawdę pojechali oni do Ameryki Południowej.