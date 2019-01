Marki podejmują #10YearChallenge. Jak na przestrzeni lat zmieniły się znane produkty?

Akcja #10yearchallenge podbija internet. Tylko na Instagramie zamieszczono już ponad 4 miliony zdjęć opatrzonych tym właśnie hashtageim. Moda na dzielenie się fotografiami pokazującymi zmiany, które zaszły w wyglądzie ludzi w ciągu minionych dziesięciu lat, opanowała nie tylko zwykłych internautów, ale również i gwiazdy. W mediach społecznościowych celebryci, aktorzy i piosenkarze zamieszczają kolaże starych i nowych zdjęć. Do akcji przyłączyły się także polskie miasta, które pokazały, jak zmieniły się na przestrzeni dekady.

Do zabawy postanowiły także włączyć firmy, które pokazały, jak w ciągu ostatnich 10 lat zmieniły się oferowane przez nich produkty. Huawei czy Xbox postawiły na prezentację ulepszeń technicznych smartfonów czy konsoli do gier. Inni tacy jak np Toyota Polska czy Lego podkreśliły, że mimo upływu czasu ich samochody niezmiennie na tak samo wysokim poziomie. Z kolei firma Durex podeszła do sprawy z humorem.

