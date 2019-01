Samolot musiał awaryjnie lądować. Stewardessa zmarła podczas lotu

Podczas lotu do Nowego Jorku doszło do tragedii. Na pokładzie samolotu należącego do linii lotniczych Hawaiian Airlines zmarła jedna z pracownic personelu pokładowego.

Do tragicznego zdarzenia doszło na pokładzie samolotu linii Hawaiian Airlines, który leciał z Hawajów do Nowego Jorku. Maszyna musiała awaryjnie lądować w San Francisco po tym, jak jedna z pracownic personelu pokładowego skarżyła się na bardzo silne bóle w klatce piersiowej. Jak podaje Fox News, podejrzewano atak serca. Pozostali stewardzi szukali lekarza wśród pasażerów. Wraz z jednym z członków personelu pokładowego medyk próbował udzielić kobiecie pomocy. Akcja reanimacyjna została przerwana dopiero wtedy, gdy samolot należący do linii lotniczych Hawaiian Airlines wylądował na płycie lotniska w San Francisco. Zanim na miejscu pojawili się wezwani ratownicy, lekarz stwierdził zgon stewardessy. Mimo wysiłków jej życia nie udało się uratować. Dokładne przyczyny śmierci kobiety będą znane po zakończeniu sekcji zwłok. Z uwagi na dobro bliskich, do publicznej wiadomości nie podano danych pracownicy personelu pokładowego. Fox News podaje jedynie, że kobieta miała ponad 30 lat doświadczenia w pracy jako stewardessa. Przedstawiciele linii lotniczych złożyli kondolencje rodzinie zmarłej kobiety. Czytaj także:

