Te psy mogą przerażać swoją wielkością. Ich zdjęcia bawią do łez

Wilczarze irlandzkie są zaliczane do grupy chartów. Rasa ta początkowo była wykorzystywana do polowań na wilki i jeleniowate. Obecnie została jednak całkowicie udomowiona. Pierwsze wzmianki o wilczarzach pojawiły się już w czasach Imperium Rzymskiego. Podobnie duże i silne psy posiadali rzymscy konsulowie oraz pisarze. O występowaniu tego specjalnego gatunku pisał m.in. Strabon.

Często psy te stawały się cennymi podarunkami, wymienianymi pomiędzy władcami różnych rejonów świata a ostatnim właścicielem wilczarzy pochodzących z królewskiej hodowli, był najprawdopodobniej Jerzy V. Pod koniec XIX wieku duży wilczarz został uznany za rasę wymarłą. Do jego odtworzenia przyczynił się kapitan George Augustus Graham, który do odtworzenia rasy wykorzystał psy będące potomkami starych linii. Kennel Club uznał istnienie rasy w 1925 roku. Nie zmienia to faktu, że zwierzęta te są zachwycające. Choć ich wielkość może niektórych przerażać (dorosłe osobniki mogą sięgać nawet 100 cm w kłębie i ważyć do 55 kg) jest to jedna z najbardziej przyjacielskich ras psów.