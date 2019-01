NASA pokazała najnowsze zdjęcie planetoidy Ultima Thule

Ultima Thule to najbardziej odległy od Ziemi obiekt, w pobliżu którego udało się przelecieć jakiemukolwiek wykonanemu przez człowieka statkowi kosmicznemu. Sonda New Horizons przeleciała obok planetoidy 2014 MU69 w Pasie Kuipera 1 stycznia o 6:33 czasu polskiego w odległości około 3,5 tys. km od obiektu.

Na najnowszym zdjęciu widać, że Ultima Thule usiana jest małymi jamami o szerokości do 0.7 kilometrów. Nie wiadomo, czy zostały one spowodowane przez zderzenia z mniejszymi obiektami, czy są to zagłębienia czy też efekt materiałów uciekających w kosmos spod powierzchni planetoidy. Na razie też trudno wyjaśnić naukowcom, z czego wynikają jaśniejsze punkty na planetoidzie, m.in. bardzo jasny pas na granicy pomiędzy mniejszym i większym fragmentem obiektu.

Planetoida jest cennym obiektem badań, gdyż według naukowców mogła powstać 4,5 miliarda lat temu, mniej więcej w tym samym czasie co nasz Układ Słoneczny. Została odkryta dopiero w 2014 roku. Sonda New Horizons wystartowała w 2006 roku.

