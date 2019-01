Powstaje mur na granicy z Niemcami. Dania walczy z afrykańskim pomorem świń

Jak podaje BBC, Dania rozpoczęła budowę ogrodzenia o długości 70 kilometrów wzdłuż granicy z Niemcami, aby kontrolować migrację dzika. Jakob Ellemann-Jensen, minister środowiska i rolnictwa oznajmił, że rząd jest „zdecydowany zrobić wszystko, aby zapobiec afrykańskiemu pomorowi świń w Danii”. Istnieją obawy, że ASF, który wykryto w Belgii u dwóch dzików może zagrozić duńskiemu przemysłowi trzody chlewnej. Choroba ta doprowadza do śmierci zarażonych zwierząt zaledwie w ciągu kilku dni. Jednocześnie, jak zaznacza BBC, nie zagraża ludziom.

Ogrodzenie ma mieć 1,5 metra wysokości. Co 100 metrów mają być w nim otwory, aby małe zwierzęta mogły przedostawać się bez przeszkód na drugą stronę. Koszt budowy został oszacowany na 12 milionów dolarów. Ogrodzenie to nie jedyny krok, który podjęła Dania, aby walczyć z afrykańskim pomorem świń. Jak podaje BBC, kraj ten łagodzi ograniczenia dotyczące polowań na dziki, a także zaostrza kary za transport zwierząt, które nie zostały we właściwy sposób zdezynfekowane.

Przeciwnicy budowania ogrodzenia wątpią w skuteczność tego pomysłu. Krytycy wskazują na populacje dzika żyjące w pobliżu wody. Zauważają, że te zwierzęta mimo budowy muru wciąż będą mogły swobodnie przepływać z jednego kraju do drugiego.

