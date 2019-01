16-latek podpalił swojego kolegę. Chłopak nie przeżył

Do zdarzenia doszło 24 stycznia na zachodzie Moskwy. Nastolatek był hospitalizowany, a lekarze przekazali, że miał poparzone 98 procent ciała. – 15-letni chłopiec przewieziony został na intensywną terapię z oparzeniami dróg oddechowych, zatruciem dymem i oparzeniami trzeciego i czwartego stopnia, pokrywającymi 98 procent jego ciało. Ofiara miała przekazać, że osoby, których nie pamięta, polały go łatwopalną cieczą i podpaliły – przekazało źródło w rozmowie z rosyjską agencją TASS. Mimo starań lekarzy, którzy walczyli o życie chłopaka przez cztery dni, nie udało się go uratować.

W sprawie zatrzymany już został 16-latek, kolega ofiary. 15-latek tuż po podpaleniu miał wybiec z bloku i rzucić się w śnieg, próbując zgasić ogień. Mieszkańcy twierdzą, że nastolatkowie „śmiali się i robili mu zdjęcia telefonem” .

