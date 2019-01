Tajemniczy lot bez pasażerów z Rosji do Wenezueli. Na pokładzie dwie załogi

Samolot jest tradycyjnie używany do lotów czarterowych i nigdy wcześniej nie leciał do Wenezueli – podaje rosyjska „Nowaja Gazieta” . W publikacji zaznaczono, że maszyna jest „zatankowana do pełna” , a na pokładzie są dwie załogi, co sugeruje, że samolot wykona natychmiastowy lot powrotny.

Według FlightRadar24 samolot dotrze do Caracas o godzinie 20:00 czasu lokalnego. Bohdan Jaremenko, dyplomata i szef Maidan of Foreign Affairs Foundation dodał, że wcześniej ten sam samolot wykonał lot na okupowany przez Rosję Krym. „Pojawienie się samolotu używanego przez Rosjan do nielegalnych operacji (loty na Krym, prowadzenie i wspieranie okupacji) świadczy o tym, że wojna rosyjska jest totalna – napisał Jaremenko na Facebooku.

Agencja Reutera donosiła wcześniej o pojawieniu się w Wenezueli rosyjskich najemników. Dziennikarze twierdzą, że mieli oni wzmocnić ochronę prezydenta Nicolasa Maduro.

