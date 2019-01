Muzułmanie chcą wycofania butów Nike. „Obrażają islam”

Wspomniana petycja pojawiła się na stronie change.org. „Nike wyprodukował buty Air Max 270 z logo na podeszwie, które przypomina słowo Allah po arabsku, a które z pewnością będzie zadeptane, kopnięte i zabrudzone błotem, a nawet brudem” – czytamy w uzasadnieniu wniosku. Jego autor argumentuje, że zezwolenie, by imię Boga występowało na bucie jest „oburzające i przerażające”. „Jest to lekceważące i obraźliwe w stosunku do muzułmanów oraz obrażające islam. Islam uczy współczucia, dobroci i uczciwości wobec wszystkich” – dodał.

Co na to Nike?

W treści petycji znalazło się wezwanie firmę Nike do tego, by wycofała „bluźniercze” produkty ze sklepów na całym świecie. „Prosimy również o dokładniejszą kontrolę produktów przed ich wejściem na rynek” – podsumowano. Do godz. 13 w środę 30 stycznia pod petycją podpisało się ponad 13 tys. osób.