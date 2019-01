Rabin zatrzymał się na światłach. Usłyszał, że „powinien umrzeć w Auschwitz”

W poniedziałek w Australii doszło do antysemickiego incydentu. Rabin prowadził samochód. Gdy zatrzymał się na światłach, stał się celem werbalnych ataków ze strony pewnego mężczyzny. Usłyszał między innymi, że „powinien umrzeć w Auschwitz”, a także „Hitler powinien zabić was wszystkich”. Mężczyzna nazwał rabina „brudnym Żydem”. Napastnik był agresywny. Jak podaje Daily Mail, krzyczał, że „zaraz wysiądzie z samochodu i pokaże, co robił Hitler”.

Rabin był „wstrząśnięty i przestraszony”. Powiedział, że „nigdy nie spodziewał się tego rodzaju traktowania ze strony mieszkańców Australii”. Przyznał, że czuł się zagrożony. Dodał także, że zabolało go to, że „ludzie mogą być tak nietolerancyjni”.

Jak podaje portal Daily Mail, w ostatnich latach w Australii rośnie liczba antysemickich ataków. W stanie Wiktoria doszło do 79 tego typu incydentów w 2017 roku, a w kolejnym - odnotowano ich już 105. – Może to być niewygodna prawda dla niektórych, ale w ciągu ostatniego roku poziom nienawiści i liczba zgłoszonych incydentów antysemickich są na skalę, której nie widziałem wcześniej w Australii – powiedział Dvir Abramovich z australijskiej organizacji praw obywatelskich. – Australijczycy wszystkich wyznań i narodowości powinni czuć się bezpieczni na naszych ulicach (…). Musimy podwoić nasze wysiłki, aby stawić czoła rosnącemu zagrożeniu antysemityzmem w Australii – dodał.

