Musiała opuścić samolot jeszcze przed startem. „Może ty usiądziesz między tymi dwiema świniami?”

To miał być zwykły, spokojny lot samolotem linii lotniczych United Airlines na trasie krajowej z Las Vegas do New Jersey. Pewna pasażerka tuż po wejściu na pokład zaczęła komentować wygląd siedzących obok osób. – Nie wiem jak wytrzymam kolejne cztery godziny, zalewa mnie ich tłuszcz. No, ale chociaż będzie ciepło – stwierdziła mówiąc o siedzącej obok pielęgniarce i jej mężu. Początkowo para postanowiła nie reagować, jednak między pasażerami szybko doszło do ostrej wymiany zdań. – Czy możecie znaleźć tej idiotce inne miejsce? Nie będę koło niej siedział – powiedział w końcu podirytowany mężczyzna do stewardessy.

Kiedy personel pokładowy znalazł Amerykance inne miejsce, kobieta nadal nie przestawała obrażać pasażerów. – Może ty usiądziesz między tymi dwiema świniami? – zwróciła się do siedzącego obok mężczyzny. – To co robisz, jest skandaliczne. Dziwię się, że nie jest ci wstyd – odparł podróżny. Do personelu pokładowego wpłynęło tak wiele skarg na zachowanie kobiety, że podjęto decyzję o konieczności wyproszenia jej z samolotu. Niefrasobliwa podróżna musiała opuścić maszynę jeszcze przed startem z lotniska w Las Vegas.