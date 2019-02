Atak zimy w USA. Te zdjęcia mówią same za siebie

Zamarznięte spodnie, szron na włosach czy brwiach oraz woda zmieniająca stan skupienia. Te obrazki pokazują, jak wygląda zima w Stanach Zjednoczonych. Użytkownicy Instagrama i Twittera chętnie udostępniają zdjęcia obrazujące, jak niskie temperatury wpływają na codzienność.

Atak zimy

– Jeśli masz 25 lat lub jesteś młodszy, to nigdy nie odczułeś takiego zimna jak w tych dniach – powiedział meteorolog pracujący dla CNN, Tom Sater. Trudno z nim się nie zgodzić, biorąc pod uwagę najnowsze doniesienia stacji. Wyliczono, że 220 mln mieszkańców kraju odczuje w tym tygodniu temperatury poniżej zera. Jeszcze do czwartku mieszkańcy środkowego i północnego zachodu oraz regionu Wielkich Jezior, odnotowywali na swoich termometrach temperatury rzędu 20-40 stopni poniżej zera. Silne wiatry spowodują, że temperatury odczuwalne mogą spaść nawet do -60 stopni Celsjusza.

Na tym jednak nie koniec. W tych samych regionach prognozowane są intensywne opady śniegu, które mogą skutecznie sparaliżować ruch lądowy. Utrudnienia dotyczą także połączeń lotniczych. Od poniedziałku do środy odwołano już 3480 lotów. Z kolei na terenie stanu Minnesota zamknięto wiele szkół, a gubernator Illinois wydał ostrzeżenia przed zagrożeniem hipotermią. W obu stanach stwierdzono także pierwsze przypadki zgonów z powodu wychłodzenia.

