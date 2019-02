Zawaliła się część szkoły. Media informują o ofiarach śmiertelnych

Do wypadku doszło w piątek nad ranem. W szkole Hoërskool Driehoek leżącej na terenie miasta Vanderbijlpark zawalił się łącznik zamieszczony między dwoma budynkami szkoły średniej. Jak podaje serwis Times Live, zginęły trzy osoby, w wieku od 14 do 17 lat. Co najmniej 15 osób zostało rannych. Niektórzy dziennikarze informowali, że śmierć poniosło czworo nastolatków, chociaż te doniesienia wciąż czekają na potwierdzenie.

To miał być ważny dzień

Na miejsce zdarzenia przyjechały służby ratunkowe. Okazało się, że część uczniów po zawaleniu się łącznika, utknęła pod gruzami. Ci z najcięższymi obrażeniami zostali przetransportowani prywatnym helikopterem do szpitala. Przyczyna katastrofy nie jest znana. W sprawie wszczęto dochodzenie, a śledczy ustalą, czy ta część budynków szkolnych miała odpowiednie zezwolenia i była dopuszczona do użytkowania.

Jeden z nauczycieli w rozmowie z mediami przekazał, że miał to być szczególny dzień dla społeczności uczniów. – To był bardzo ekscytujący poranek, ponieważ gościliśmy sportowców z innej szkoły w regionie, a członkowie naszej drużyny mieli pojechać do Potchesfstroom – powiedział. – Jestem wstrząśnięty. Wszystkie te dzieci były jak nasze własne – dodał. Po tragicznym zdarzeniu wycieczka została odwołana. Zamiast tego, uczniowie zgromadzili się przed budynkiem, gdzie modlili się za tragicznie zmarłych kolegów.

