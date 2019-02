Przestępca modyfikował układ linii papilarnych. Unikał aresztowania przez 15 lat

Pewnemu handlarzowi narkotyków udawało się przez 15 lat unikać aresztowania. Był nieuchwytny dla policji, ponieważ modyfikował swoje odciski palców. Jak to możliwe? Przecinał i podpalał skórę znajdującą się na opuszkach palców. Co więcej, wszczepiał w te miejsca mikroimplanty ze skóry. Jak się okazało jego wysiłki poszły na marne. Został aresztowany we wtorek przez hiszpańską policję w mieście Getafe w pobliżu Madrytu. – Podejrzany modyfikował swoje odciski palców do tego stopnia, że stały się nierozpoznawalne – podała w oświadczeniu policja. – Używał wyrafinowanych metod, aby zmienić linie papilarne. (…) Był to bardzo wyrafinowany, specjalistyczny proces, który trwał od wielu lat – powiedziała rzeczniczka policji w rozmowie z The Guardian.

Aresztowany mężczyzna używał fałszywych dokumentów. Podawał się za obywatela Peru, a także Chorwacji. Dzięki zmianie tożsamości mógł podróżować po całym świecie. Funkcjonariuszom udało się ustalić, że zatrzymany wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy podróżował do Maroka. Śledczy zakładają, że prawdopodobnie angażował się wtedy w działania związane z handlem narkotykami. Gdy został aresztowany miał przy sobie dwa zaszyfrowane telefony. Jak podaje The Guardian, „takiego sprzętu zwykle używają organizacje przestępcze”.

Hiszpańskie media podały, że zatrzymany mężczyzna był współpracownikiem przemytnika i handlarza narkotyków Sito Miñanco, który w tym tygodniu został skazany na cztery lata więzienia. Dodatkowo za działalność związaną z handlem narkotyków Minanco musi zapłacić grzywnę w wysokości 6 milionów euro (5,25 funta).

Czytaj także:

25-latek znęcał się nad matką i kotem. Usłyszał zarzuty