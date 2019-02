Te ryby to przerażający zwiastun. Morze właśnie wyrzuciło cztery

Chodzi o ryby z rodziny Regalecidae (ang. oarfish), które normalnie występują na głębokości 200 do 1000 metrów i nie wpadają w sieci rybaków. Tymczasem w piątek złowiono dwa okazy w prefekturze Toyama, a na początku tego tygodnia może wyrzuciło w tamtejszej zatoce mierzącego 3,2 m osobnika. W tym samym okresie w okolicach portu Imizu w sieci wpadł 4-metrowy okaz.

Galeria:

Ryby zwiastujące tsunami? Japończycy się obwiają

Ryba tradycyjnie określana jest jako „Ryugu no tsukai” , co tłumaczyć można jako „Wysłannik z pałacu Boga Morza” . Zgodnie z przekonaniami japońskich rybaków, zwierzęta pojawiają się jako zapowiedzi nadchodzących podwodnych trzęsień ziemi. Agencja Kyodo podkreśla, że mit ten wzmocnił się w 2011 roku. Wówczas to w roku poprzedzającym trzęsienie ziemi i tsunami w okolicach Fukushimy, w wyniku których zginęło ponad 20 tys. ludzi, wyłowiono ponad 10 ryb z rodziny Regalecidae

Naukowcy uspokajają jednak tłumacząc, że nie ma badań potwierdzających taką hipotezę. - Nie ma dowodów naukowych, żeby te ryby pojawiały się w czasie ogromnych trzęsień. Nie możemy jednak zaprzeczyć w 100 proc. takich możliwości - tłumaczył rozmowie z CNN Kazusa Saiba z oceanarium Uozu. Jak wskazał, za pojawienie się ryb przy linii brzegowej mogą odpowiadać równie dobrze: globalne ocieplenie albo wędrówki zwierząt w poszukiwaniu pożywienia.