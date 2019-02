Kontrowersyjne plany. Na terenie byłego obozu koncentracyjnego powstać ma muzeum kiełbasy

W 2008 roku prywatny inwestor kupił od państwa działkę, na której znajdowała się kiedyś filia obozu. W piątek 1 lutego rada miasta Mühlhausen (Turyngia) zatwierdziła stosowny plan zagospodarowania przestrzennego. Wciąż jednak nie został uchwalony szczegółowy plan zabudowy. Plany budowy w tym miejscu muzeum kiełbasy wywołały wiele kontrowersji. – Lokalizacja (muzeum kiełbasy – red.) na terenie byłego obozu dla żydowskich przymusowych robotników jest nie do przyjęcia – podkreślił szef społeczności żydowskiej w Turyngii Reinhard Schramm. Burmistrz Mühlhausen Johannes Bruns zapewni o tym, że prowadzone będą rozmowy zarówno z przedstawicielami gminy żydowskiej jak i z dyrekcją muzeum miejsca pamięci Buchenwald i Mitellbau-Dora.

Buchenwald

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny założony w Ettersberg w pobliżu Weimaru funkcjonował od lipca 1937 roku do końca wojny. Na więźniach przeprowadzano badania naukowe i pseudonaukowe. Więźniowie pracowali też w komandach fabrycznych. W 1943 roku utworzono wielkie podobozy przy fabryce Erla-Maschinenwerk GmbH w Lipsku w fabryce samolotów Junkers w Schönebeck i fabryce Rautal w Wernigerode. Pracowało tam również wielu Polaków przysyłanych m.in. z Auschwitz i z Majdanka. W KL Buchenwald od 1937 do 1945 przebywało łącznie ok. 250 tys. osób ze wszystkich krajów Europy, liczbę ofiar szacuje się na 56 tys.

