Katastrofa kolejowa w Indiach. Zabici i ranni

Do tragedii doszło około 30 kilometrów na północ od Patny, stolicy stanu Bihar. Wszystko wskazuje na to, że gdy doszło do wykolejenia wagonów, większość pasażerów spało. Tuż po wypadku setki mieszkańców wioski zbiegło się na miejsce, aby pomóc ratownikom w wyciąganiu ludzi uwięzionych w pociągu. Urzędnik Indian Railways Rajesh Dutt Bajpai przekazał, że akcja ratunkowa zakończyła się po południu w niedzielę czasu lokalnego. Poinformował, że stan dwóch pasażerów określa się jako krytyczny. Niektóre źródła podają, że w wyniku wypadku zginęło siedem osób, inne, że dziewięć. Rannych zostało 29 pasażerów.

Teraz badana jest przyczyna wypadku. Według agencji prasowej Press Trust of India, doszło do pęknięcia jednej z szyn kolejowych. System kolejowy w Indiach jest trzecim co do wielkości na świecie, jednak brakuje mu nowoczesnych systemów sygnalizacji i łączności. W 2016 roku 127 osób zginęło po wykolejeniu się 14 wagonów w stanie Uttar Pradesh.

Czytaj także:

Uwaga! TVN: Pędzą, by ratować ludzkie życie i... zmagają się z arogancją kierowcówCzytaj także:

Niesamowite odkrycie w Egipcie. Znaleziono 50 mumii sprzed ponad 2 tys. lat