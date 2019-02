Zginięcie Emiliano Sali. Znaleziono wrak samolotu

Prywatne poszukiwania w imieniu rodziny Sali prowadził David Mearns, oceanograf i ekspert w dziedzinie głębokowodnych poszukiwań. W niedzielę rano jego łódź natrafiła na wrak maszyny, o czym powiadomiono Brytyjską Agencję Badania Wypadków Lotniczych (AAIB). – To najlepsze, co mogliśmy zrobić dla rodzin. Ale dzisiaj dotarły do nich wstrząsające wiadomości i z szacunku dla nich nie będziemy udzielać dalszych informacji – przekazał Mearns.

Już 30 stycznia w pobliżu miejscowości Surtainville we Francji znaleziono fragmenty samolotu. Dwie poduszki od siedzeń unosiły się na wodzie około 40 mil od miejsca, gdzie radary po raz ostatni zarejestrowały awionetkę.

Zaginięcie piłkarza

Emiliano Sala w sobotę 19 stycznia podpisał kontrakt z Cardiff City, klubem angielskiej Premier League. 28-latek trafił tam z francuskiego Nantes, a jego poprzedni pracodawca na transakcji zarobił 15 mln funtów. To właśnie z miasta, w którym w ostatnim czasie występował argentyński piłkarz, 22 stycznia wyruszyła awionetka, która niestety nie dotarła do Cardiff. Służby po kilku dniach zakończyły jej poszukiwania.

Bliscy piłkarza oraz kibice i jego koledzy z boisk nie mogli pogodzić się z przerwaniem akcji poszukiwawczej, więc zorganizowali w sieci specjalną zbiórkę pieniędzy. Wśród osób, które dołączyły do składki, znaleźli się m.in. trener FC Nantes Vahid Halilhodzic oraz piłkarze: Ilkay Guendogan, Adrien Rabiot, Dimitri Payet i Kylian Mbappe. Wspólnie uzbierano ponad 270 tysięcy euro. O wznowienie poszukiwań zaapelował także Leo Messi. „Dopóki jest choć cień szansy, na znalezienie go żywego, nie przerywajmy akcji” – zaapelował na swoim profilu na Instastories.

Czytaj także:

Wraca tajemnica Przełęczy Diatłowa. Zagadka śmierci studentów zostanie wyjaśniona?