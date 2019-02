McDonald's stracił wyłączność na Big Maca. Burger King mistrzowsko to wykorzystał

Sprawa sięga 2017 roku. Wówczas irlandzka sieć fast foodów Supermac's oskarżyła McDonald'sa o prowadzenie praktyk monopolistycznych i wykorzystywanie nazw handlowych swoich produktów do walki z konkurencją. Sprawą zajął się unijny Urząd ds. własności intelektualnej. Prawna batalia trwała blisko dwa lata. Finalnie uznano, że irlandzcy przedsiębiorcy mają rację, a McDonald's stracił wyłączność na wykorzystanie Big Maca jako znaku towarowego. W uzasadnieniu wyjaśniono, że McDonald’s nie wykazał w postępowaniu korzystania z tego znaku przez ostatnie 5 lat od momentu wniesienia sprawy. Na mocy tej decyzji europejskie restauracje także mogą nazywać oferowane przez siebie produkty Big Mac.

Takiej okazji nie mógł przepuścić największy konkurent McDonald's - Burger King. Sieć wprowadziła do oferty serię kanapek The Not Big Macs. W menu znajdziemy m.in.

The Kind of Like a Big Mac, But Juicier and Tastier (Coś jak Big Mac, ale bardziej soczyste i smaczniejsze)

The Anything But a Big Mac (Wszystko, tylko nie Big Mac)

The Big Mac-ish But Flame Grilled of Course (Big Mac-owski, ale grillowany na ogniu)

The Like a Big Mac, But Actually Big (Podobny do Big Maca, ale naprawdę duży)

The Burger Big Mac Wished It Was (Burger, którym chciałby zostać Big Mac)



