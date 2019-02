Niemieckie media o nowej partii Biedronia. „Zapowiedź zakończenia mroźniej zimy w polskiej polityce”

Philipp Fritz, warszawski korespondent „Welt am Sonntag” ocenił, że Robert Biedroń jest nadzieją opozycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale również w wyborach parlamentarnych. „Biedroń atakuje frontalnie rządzącą partię narodowo-konserwatywną PiS, ale krytykuje też sprawiającą wrażenie pozbawionej pomysłów i zmęczonej największą partię opozycyjną PO” – napisał niemiecki dziennik dodając, że były prezydent Słupska ma ambicje, aby stać się trzecią siłą polityczną w kraju.

Philipp Fritz zaznaczył również, że Biedroń był jedynym posłem, który publicznie ogłosił, że jest homoseksualistą. Grożono mu śmiercią, był opluwany, grupa kibiców piłkarskich pobiła go w biały dzień – dodano.Niemiecki dziennikarz dodał, że spora liczba osób uczestnicząca w przedwyborczych wiecach Biedronia świadczy o tym, że dociera on do wyborców na prowincji, co dla liberalno-konserwatywnej PO jest nieosiągalne. Fritz podkreślił, że Biedroń odbierany jest jako zagrożenie bardziej przez PO niż przez PiS.



Od czterech miesięcy jeździ po całej Polsce, wspierają go przy tym tysiące wolontariuszy. Ma sześciu koordynatorów regionalnych, 41 osób odpowiedzialnych za powiaty i 380 za najniższe jednostki administracyjne. A wszystko to finansowane jest wyłącznie z datków – dodaje korespondent „Welt am Sonntag”. O partii Biedronia napisał także inny niemiecki dziennik – „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Gazeta określiła lidera partii Wiosna mianem „najbardziej znanego polskiego działacza LGBT” a jego przemówienie opisano jako „zapowiedź zakończenia mroźniej zimy w polskiej polityce”. Zabrakło wypowiedzi o polityce zagranicznej, jednak Biedroń, który przez dłuższy czas mieszkał w Berlinie, uważany jest za entuzjastę Europy – czytamy w „FAZ”. O Biedroniu pisze też wydawany w Berlinie dziennik „Tagesspiegel”. „Jako działacz gejowski, żyjący na swój sposób i zgodnie ze swoimi przekonaniami, jest Biedroń czystym przeciwieństwem odnoszącego dziś sukcesy PiS-u, który pomimo skandalu dotyczącego nieruchomości w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego, cieszy się nadal prawie 40-proc. poparciem” – stwierdził.

Biedroń zakłada partię



– Chcemy głosować za czymś, a nie przeciwko komuś. To jest właśnie ten czas. Czas nowej generacji i regeneracji. Jesteśmy dialogiem, a kłótnie zostawiamy za sobą – mówił podczas konwencji swojej nowej partii Wiosna Robert Biedroń. – Patriotyzm to odpowiedzialność za wszystkich. Wszystkich, którzy czują się Polkami i Polakami. Człowiek. Wspólnota. Państwo, któremu ufam. To trzy fundamenty naszego programu – dodawał.

Oto program partii Wiosna Roberta Biedronia:

Do 2035 roku mają zostać zamknięte wszystkie kopalnie węgla. Zostanie stworzony sektor odnawialnych źródeł energii, a w nim 200 tysięcy miejsc pracy dla górników oraz pracowników elektrowni

Program „500 plus” od pierwszego dziecka dla rodziców samotnie wychowujących dzieci



Likwidacja funduszu kościelnego i religii w szkołach

Nieopodatkowana emerytura minimalna na poziomie 1600 zł dla każdego

Utworzenie stanowiska rzecznika praw przyrody, zlikwidowanie ferm zwierząt futerkowych oraz chowu klatkowego

Gwarancja prawa do przerwania ciąży na żądanie do 12 tygodnia jej trwania, dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, pełne finansowanie in vitro oraz rzetelna edukacja seksualna

Wprowadzenie związków partnerskich



Podniesienie stopniowe płacy minimalnej z 2700 zł w przyszłym roku do 3000 zł za dwa lata i 3500 zł za pięć

Podwyżki dla nauczycieli, 250 tys. miejsc w żłobkach oraz przedszkolach

Pełna jawność życia publicznego

Stworzenie Komisji Sprawiedliwości i Pojednania, które pozwoli postawić przed Trybunałem Stanu tych, którzy łamią konstytucję

30-dniowy limit oczekiwania na lekarza specjalistę

Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dla dzieci w całej Polsce.

Czytaj także:

Prof. Chwedoruk o ugrupowaniu Biedronia: Próba stworzenia partii Petru z programem Palikota